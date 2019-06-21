РИАМО – 21 июн. «Аэроэкспресс» информирует об изменениях в расписании на Внуковском направлении в ночь с 22 на 23 июня в связи с проведением плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В ночь с 22 на 23 июня произойдут изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих между Киевским вокзалом и аэропортом «Внуково» – отмечается в сообщении.

Ограничения затронут составы, которые отправляются в 22:00 из Москвы в сторону аэропорта и в обратном направлении.

Пассажиров просят предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заблаговременно прибывать в терминалы «Аэроэкспресс».

«Узнать актуальную информацию о расписании движения поездов можно на сайте и в мобильном приложении в разделе «Расписание», а также позвонив по номерам горячей линии: 8(800)700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8(495)663-84-10 (для звонков из Москвы) и у сотрудников компании в терминалах», – уточняется в сообщении.

Компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.