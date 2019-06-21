РИАМО - 21 июн. Басманный суд Москвы отправил под стражу до 13 августа главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова по делу о получении взятки, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Ранее Главным следственным управлением Следственного комитета России Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Преступление относится к 2015 году, когда он был главой Балашихи.

«Жиркову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток, то есть, до 13 августа 2019 года», – сказал собеседник агентства.

По месту жительства и работы Жиркова сотрудники правоохранительных органов провели обыски.