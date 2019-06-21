РИАМО - 21 июн. Карантин по бешенству животных, установленный в апреле текущего года, сняли на ряде территорий городского округа Шаховская, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (20 июня 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 12 апреля 2019 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Головинские Рамешки городского округа Шаховская», – говорится в документе.

Кроме того, карантин снят от западной границы деревни Малинки на запад до границы городского округа Шаховская и далее на юг вдоль границы округа до южной границы деревни Дор, далее до восточной границы села Середа, далее до восточной границы деревни Муриково и далее до западной границы деревни Малинки.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.