С Курского вокзала до подмосковного Серпухова можно добраться всего за полтора часа, но получить при этом массу впечатлений. Сюда стоит ехать, чтобы прогуляться по старинным городским улочкам, покормить экзотических альпак с павлинами, увидеть картины известных художников и наследие Гоголя, а еще попробовать главное городское блюдо – серпец. Корреспондент РИАМО отправилась на экскурсию по Серпухову вместе с проектом «Цвет настроения – лето» от Центральной пригородной пассажирской компании.

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С высоты Соборной горы

Серпухов, который Иван Калита упоминал в своем завещании еще в 1339 году, - настоящий магнит для туристов. С 18 века он был крупнейшим промышленным центром России и славился ткацкими фабриками и заводом, где собирали автомобили «Ока».

Начать знакомство с Серпуховом стоит со смотровой площадки. Она находится на Соборной горе, с вершины которой открывается потрясающий вид на городскую панораму, утопающую в зелени. Отсюда же видны три древние церкви, расположенные друг за другом - Успенская, Ильинская и Троицкая.

Соборная гора - сердце Серпухова. Здесь можно увидеть руины старого кремля, выстроенного в 1374 году по приказу князя Владимира Храброго. В 20 веке его стены разобрали для строительства московского метро. Тем не менее, доехал ли камень до столицы и какую станцию украсил, так и остается загадкой. Также на горе находится Мемориал воинской и боевой славы и памятник «Воин-освободитель» с опущенным мечом и младенцем на руках.

Непременно стоит прогуляться и по аллеям парка на левом берегу реки Нара. Его украшает памятник святым Петру и Февронии, возле которого молодожены приносят свои клятвы.

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Монастырь с павлинами

Центральная аллея парка ведет к мужскому Высоцкому монастырю, основанному по благословению Сергия Радонежского. Это место для паломничества тысяч верующих. Здесь разрешается спать в специальных кельях, обедать в трапезных и участвовать в духовных службах. Самым красивым считается Зачатьевский собор, украшенный фресками и позолоченным иконостасом.

В монастыре хранится около 200 частиц святых мощей угодников Божьих. Особым почетом пользуются чудотворные образы Георгия Победоносца и Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Считается, что икона исцеляет от пьянства и других зависимостей.

Неподалеку находится женский Владычный монастырь, основанный шесть с половиной веков назад. Здесь есть Введенский собор с главной святыней - иконой введения Богородицы во храм и церковь Георгия со звонницей. На территории монастыря находится павлинник, за которым ухаживают сестры. Экзотические птицы – являются настоящим символом города и даже изображены на гербе. Также в монастыре стоит посетить розовый сад и купить хлеб из местной пекарни. Любимое лакомство горожан – рогалик «серпец».

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В гости к Шишкину и Гоголю

Составляя культурную программу, нельзя обойти стороной Серпуховский историко-художественный музей. Богатая экспозиция расположена в старинном здании, принадлежавшем текстильным фабрикантам Мефодию и Анне Мараевым.

В музее представлена большая коллекция пейзажной живописи второй половины 19 века. Например, знаменитый пейзаж кисти Саврасова «Лунная ночь. Болото» и «Еловый лес зимой» Ивана Шишкина. Но все же главной жемчужиной считается первый вариант картины Виктора Васнецова «Витязь на распутье», написанный в 1877 году.

В роскошном Белом зале находится другое сокровище, у которого постоянно толпятся туристы, – стол с малахитовой столешницей в технике русской мозаики. Обойдется посещение музея в 300 рублей.

Этим летом здесь проходит выставка «Гоголь. Загадки гения», посвященная 210-летию писателя. В числе экспонатов личные вещи Николая Васильевича, например, перо которым он делал последние правки ко второму тому «Мертвых душ». Лучше узнать историю поможет мобильное приложение с дополненной реальностью «Мистический дневник Гоголя».

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Альпакотерапия и узелковое письмо индейцев

За пределами города, в деревне Паниково, находится мини-ферма «Дом альпаки», где живут двое этих забавных животных. Маджорику и Дона Педро весом аж в 90 килограммов привезли прямо из Перу. Напоминающие пушистые облачка звери очень дружелюбные и с удовольствием подходят к туристам.

Считается, что общение с ними снимает стресс. В некоторых странах даже практикуют альпакотерапию, в Серпухове же такое общение обойдется в 500 рублей. Альпак можно покормить морковкой с бананами, расчесать им шерстку и вывести на луг. Живут звери в застекленной теплице. Также гостям предлагается мастер-класс по макраме, отсылающий к культуре перуанских индейцев, писавших письма узелками по технике «кипу».

Пообщаться с животными можно и на экоферме «Заречье». Под открытым небом содержатся полторы тысячи буренок и бычков, которых можно покормить сеном, а затем закупиться свежей молочкой. Также на ферме можно почувствовать себя настоящим трактористом и устроить соревнования по скосу сена.

Завершить отдых лучше в городской крафтовой пивоварне Old Grange. На экскурсии подробно расскажут про процесс варки пива из ароматного солода, а затем дадут попробовать IPA, лагер, красный эль и стаут по уникальному рецепту.

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