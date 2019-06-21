РИАМО - 21 июн. Следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего на территории Зеленограда, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

20 июня около Школьного озера в городе Зеленоград обнаружили тело молодого человека 2002 года рождения. По данному факту <…> организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщили, что 17-летний юноша ночью утонул в Школьном озере. По предварительным данным, он был пьян.