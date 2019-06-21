РИАМО – 21 июн. Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы вытащили маленького рыжего котенка из запертой горящей квартиры на востоке города, сообщил РИАМО в пятницу старший дежурный смены АСО№5 Андрей Макаров.

Он уточнил, что пожар произошел 20 июня в районе Измайлово по адресу: 2-ая Парковая улица, дом №16. На четвертом этаже в квартире происходило загорание личных вещей на кухне. Из окна валил густой черный дым. Создавалась угроза людям из ближайших квартир. Для помощи пожарным к месту происшествия направили спасателей аварийно-спасательного отряда №5 ГКУ «ПСЦ».

«Спасатели вскрыли дверь с помощью гидравлического инструмента и не обнаружили в квартире людей. Пожарные приступили к тушению возгорания, а спасатели Аркадий Темнов и Георгий Арзяев увидели домашнее животное, котика, который, надышавшись дыма, был без сознания», – сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что спасатели надели на котенка кислородную маску и начали проводить сердечно-легочную реанимацию (непрямой массаж сердца).

«После того как питомец пришел в сознание, его вынесли на улицу и продолжили оказывать помощь, смачивая водой», – дополнил сотрудник.

Он рассказал, что котика отвезли в ветеринарную клинику.

«Вернувшаяся к этому моменту хозяйка квартиры очень долго благодарила за спасенную жизнь своего питомца», – резюмировал Макаров.