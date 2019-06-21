РИАМО – 21 июн. В Москве транспортная инфраструктура создается ударными темпами, строительство четырех станций Сокольнической линии метро – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» – произвели в максимально сжатые сроки, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Мы создаем транспортную инфраструктуру опережающими темпами – вначале появляются метро и дороги, а уже потом инвесторы будут осваивать расположенные рядом земельные участки. Все эти объекты важны для будущего населения», – заявил в интервью журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

В четверг, 20 июня, мэр столицы Сергей Собянин открыл четыре станции Сокольнической линии метро: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

«В градостроительную зону влияния после открытия новых станций Сокольнической линии метрополитена в новой Москве попадает порядка 8 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе около пяти миллионов квадратных метров жилья. Сейчас почти 70% людей, приобретающих жилье в новостройках ТиНАО, – это москвичи», – дополнил Аксенов.

Он подчеркнул, что сроки строительства были жесткими.

«За короткий промежуток времени построили десять километров линии и четыре станции метро. И каждая из них прекрасна, отличается от того, что создавали раньше в столице», – резюмировал Аксенов.

Новый участок метро «Саларьево» — «Коммунарка»: «красная» линия выросла еще на 4 станции>>