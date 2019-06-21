РИАМО - 21 июн. На территории административно-делового центра (АДЦ) Коммунарка в новой Москве открыли движение по улично-дорожной сети общей протяженностью 4 километра, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Двадцатого июня в новой Москве мэр города Сергей Собянин открыл сразу четыре новых станции метро Сокольнической ветки – «Ольховая», «Прокшино», «Коммунарка», и «Филатов луг». Как отметил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, именно инфраструктурная составляющая – транспортная, социальная, инженерная - создают надежную и долговременную основу для динамичного развития новой Москвы.

«В частности, завершены работы по строительству, и открыто движение по улично-дорожной сети на территории административно-делового центра «Коммунарка» (в рамках реализации первой очереди строительства) общей протяженностью 4 километра. Обеспечена возможность подъезда и подходов к станции метро, префектуре и больнице», — говорится в сообщении.

Кроме того, вдоль дорог организованы тротуары и велодорожки. Завершены работы по капитальному ремонту с расширением проезжей части и обустройству пешеходной инфраструктуры по улице Фитаревская на участке от станции метро до улицы Александры Монаховой протяженностью 1,1 километра. Параметры улицы позволят организовать движение общественного транспорта в сторону станции метро из поселка Коммунарка.

За период с 2012 года в новой Москве построено более 11 миллионов квадратных метров жилья, более 3 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, 67 объектов социального назначения, более 172 километров автомобильных дорог, создано 15 парков, более 110 тысяч новых рабочих мест.

«Достигнутые результаты подтверждают ответственность властей города за успешную реализацию принятых планов социально-экономического развития новых территорий. И безусловно обеспечивают повышение инвестиционного интереса к будущему новых территорий. Уже сегодня доля инвестиций в развитие новых территорий близка к 1 триллиону рублей», — подчеркнул глава ведомства.

В течение 2019-2021 годов в ТиНАО планируется построить и ввести в эксплуатацию свыше 8 миллионов квадратных метров недвижимости. В этом объеме 5,2 миллиона квадратных метров составляет жилье, еще 3,1 миллиона квадратных метров – нежилая недвижимость. Это социальные объекты, а также объекты для создания рабочих мест в новой Москве.

Также в ТиНАО к 2035 году планируется довести количество действующих станций метро до 33.