РИАМО - 21 июн. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку из-за переноса сроков навигации по каналу имени Москвы, ранее канал дал течь в районе Тушинского тоннеля, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее прошли неудачные испытания по наполнению канала при проведении ремонтных работ на западной дамбе гидроузла №8.

Как сообщили СМИ, на неопределенный срок пришлось отложить движение судов между шлюзами №№ 7 и 8 на северо-западе столицы. Кроме того, перед шлюзом сверху на Химкинском водохранилище уже стояли несколько судов с грузом порта Коломна. Для судовладельцев задержка выльется в большие потери.

Авария в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе случилась 10 января. Под дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля произошел размыв и провал грунта. По заключению комиссии, при проектировании и строительстве тоннеля были допущены ошибки. Из-за аварии начало навигации, которая должна была открыться в конце апреля, перенесли на 1 июня, затем на 10 июня. В итоге навигацию до сих пор не открыли.