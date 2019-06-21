РИАМО – 21 июн. Центробанк России в 2019 году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности, у всех организаций были выявлены нарушения, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году – 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения», – сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что обнаруженные у финансово-кредитных организаций проблемы критическими назвать нельзя. Однако, по ее мнению, они могут стать серьезными, если руководство банков не придаст им значения.

Защищенность от киберрисков и уровень кибербезопасности в ближайшем будущем станут конкурентным преимуществом для всех компаний, подчеркнула Набиуллина.