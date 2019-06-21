РИАМО - 21 июн. Москомстройинвест выдал девелоперам в Москве 35 заключений о соответствии критериям (ЗОСК), они позволят девелоперам достроить объекты по старой схеме без открытия эскроу-счетов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ЗОСК коснутся около 15 тысяч участников долевого строительства, которые купили квартиры в новостройках общей площадью свыше 1,5 миллионов квадратных метров.

«Комитетом принято 277 обращений на получение ЗОСК. Организована проверка обращений в части строительной и финансовой готовности объектов, а также реализованной площади недвижимости», – сказала председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

С 1 июля в России меняется схема финансирования долевого строительства: застройщики больше не смогут привлекать средства граждан напрямую. Деньги дольщиков будут храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы будут возводить дома на кредитные средства, полученные у банков.

Для завершения работ на объектах по старой схеме инвестор обязан заключить не менее 10% договоров долевого участия (ДДУ) в строящемся проекте (расчет ведется от реализуемой площади, указанной в проектной декларации).

Также степень готовности проекта должна составлять не менее 30% с учетом не только строительного конструктива, но и финансовой готовности. В некоторых случаях, по законодательству, степень готовности может быть снижена до 15%, если, к примеру, в рамках реализации проекта строятся социальные объекты, или до 6%, если, например, компания достраивает проблемный объект.

Комитетом проведена масштабная разъяснительная работа с представителями застройщиков. В частности, состоялась серия семинаров для строительных компаний по вопросам перехода на проектное финансирование.