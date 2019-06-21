РИАМО - 21 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в число лидеров рейтинга цитируемости глав регионов РФ – блогеров в мае, рейтинг был построен на основе базы, включающей более 51 тысячи источников, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область). СМИ цитировали записи в блогах: <…> губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram выразил соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в аэропорту «Шереметьево», — говорится в сообщении.

В топ-10 рейтинга также вошли Евгений Куйвашев (Свердловская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Алексей Текслер (Челябинская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ).

В медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Список построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-ресурсы. Исследование проводилось по итогам мая.