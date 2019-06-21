РИАМО – 21 июн. В городском округе Клин открылось предприятие по производству гофрокортона и бумажной тары ООО «ЧелныУпак», в настоящее время здесь создано 80 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В торжественной церемонии по случаю открытия приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, глава муниципалитета Алена Сокольская, представители руководства индустриального парка и завода.

«Производство расположилось на площади около 18 тысяч квадратных метров, а объем инвестиций в строительство составил 284 миллиона рублей. Сейчас на предприятии создано 80 рабочих мест, а после выхода на полную мощность их количество увеличится до 170, при этом уровень заработной платы выше средней по муниципалитету – более 50 тысяч рублей», – отметил Хромов.

По его мнению, крайне важно, что такие рабочие места с высокой зарплатой создавались рядом с домом.

«Это очень плохо, когда человек тратит по два часа, чтобы добраться до места работы. Он не может посвятить себя семье и нормально отдыхать», – подчеркнул зампред правительства.

Свою продукцию завод «ЧелныУпак» планирует поставлять в крупные холдинговые кампании: ГК Danone, ООО «Хенкель Рус», ООО «Барилла Рус», АО «Холдинговая компания «АК Барс» и другие.

«К 2020 году мощность предприятия увеличится до 12 миллионов квадратных метров гофротары в месяц, что составляет 3% от общего объема, выпускаемого гофрокартона в России», – уточняется в сообщении.

Индустриальный парк «КлинАвтоТранс» расположен на площади 16 гектар, в непосредственной близости от автомобильных дорог М10 и М11 и имеет собственное ответвление от железнодорожной ветки.

«На территории парка на сегодняшний день создано более 300 рабочих мест, его резидентами стали такие предприятия, как ООО «Картонпласт-РУ» – поставщик многоразовых пластиковых разделительных пластин (Германия), ООО «Рейнарс Алюминиум РУС» – компания, специализирующаяся на разработке решений из алюминия для окон и дверей (Бельгия)», – добавляется в материале.

Кроме того, резидентами предприятия являются ООО «Глобал инжиниринг», занимающееся проектированием и производством продуктов электротехники, ООО «АтомСвет.Энергосервис» – поставщик уникальных светодиодных светильников ТМ, ООО«Логистера» – крупная российская транспортно-логистическая компания.

«Этот парк абсолютно современный, здесь чисто, хорошо, он полностью обеспечен инженерной инфраструктурой, строятся новые корпуса. Именно такие парки должны возникать на старых промышленных территориях», – заключил Хромов.