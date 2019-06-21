РИАМО - 21 июн. Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы изъяли трехметрового питона без разрешительных документов на рынке «Садовод», говорится в сообщении пресс-службы департамента.

На Единую справочную службу правительства Москвы поступил звонок от жителя о том, что на рынке «Садовод» продаются редкие черепахи.

«В ходе проверки рынка «Садовод» в павильоне №7Е инспекторы не обнаружили черепах, но нашли трехметрового питона, на которого не было разрешительных документов, питон был изъят», – говорится в сообщении.

Питон охраняется Международной конвенцией СИТЕС. Специалисты департамента природопользования возбудили дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ. В настоящий момент проводится административное расследование.

В настоящее время питон направлен в центр передержки животных «Простар+» под Яхромой, где его осмотрят ветеринары.