РИАМО - 21 июн. Генерального директора компании «Щелковохлеб» Игоря Ларина наградили знаком преподобного Сергия Радонежского, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Наградить знаком преподобного Сергия Радонежского Ларина Игоря Викторовича, генерального директора ЗАО «Щелковохлеб», городской округ Щелково Московской области», – говорится в документе.

ЗАО «Щелковохлеб» занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий. Компания считается одним из крупнейших производителей, работающих на территории Щелкова. Ежедневно более 800 специалистов изготавливают и реализуют порядка 90 тонн хлебобулочной и кондитерской продукции. Фирменные товары «Щелковохлеб» продаются во многих магазинах Подмосковья, а также за его пределами.

Знак преподобного Сергия Радонежского – награда Московской области, установленная законом Московской области № 104/2014-ОЗ от 10 июля 2014 года. Знаком награждаются лица за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность на благо Подмосковья.