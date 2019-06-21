РИАМО - 21 июн. Московское областное управление ФАС возбудило дело по факту картельного сговора на торгах, проводимых ГБУЗ Московской области «Щелковский перинатальный центр», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «Лифтлайн», ООО «Движение», ООО «Высота» и ООО «Комфортлифт» с целью поддержания цены на электронном аукционе на выполнение работ по техническому обслуживанию пассажирских лифтов в перинатальном центре в 2019 году.

«В ходе проведения электронного аукциона компании отказались от конкурентной борьбы, вследствие чего снижение начальной максимальной цены контракта составило лишь 0,5%», – отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении указанных фирм по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».