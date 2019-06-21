РИАМО – 21 июн. Внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала жителям столицы есть больше ягод, фруктов и овощей из-за напряженного ритма жизни, сообщается на сайте газеты «Аргументы и факты».

«Жителям мегаполиса из-за напряженного ритма жизни необходимо половину дневного рациона составлять из овощей, фруктов и ягод», – сказала Стародубова.

Она добавила, что москвичам стоит придерживаться принципа тарелки здорового питания, на которой 30% – овощи или овощные блюда, 20% – фрукты и ягоды, 25% должно приходиться на цельнозерновые и бобовые. Оставшаяся четверть должна включать яйца, мясо, рыбу и молочные продукты пониженной жирности.

Кроме того, здоровое питание нужно сочетать с адекватной физической нагрузкой. Это поможет избежать проблем с лишним весом и сопутствующих ожирению заболеваний.