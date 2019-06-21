РИАМО – 21 июн. Министерство экологии и природопользования Московской области предложило внести поправки в федеральный закон «Об основах туристской деятельности», чтобы законодательно закрепить понятие «экологический туризм», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«До сих пор в нормативных актах и в самом законе о туристской деятельности отсутствуют понятия «экологический туризм» и «познавательный туризм». Мы предлагаем закрепить трактовку этих понятий и ввести их в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». Это необходимо для развития экотуризма и познавательного туризма с опорой на ООПТ Подмосковья», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

Он добавил, что создание туристической инфраструктуры в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) включено в перечень основных задач социально-экономического развития России. Это закреплено в указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Сейчас в системе ООПТ федерального значения действует более 350 визит-центров, 100 музеев природы с экспозициями о живой природе и историко-культурном наследии территорий, а также свыше 40 тысяч километров экологических троп и маршрутов. Всего в 2018 году их посетили больше 8 миллионов человек, в том числе свыше 6 миллионов посетителей приняли национальные парки России.