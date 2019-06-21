РИАМО - 21 июн. Нового собственника комплекса зданий бывшей автоматической телефонной станции у метро «Селигерская» определил электронный аукцион, на участке появится центр социального обслуживания пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

С превышение стартовой цены на 17 миллионов рублей и итоговой стоимостью сделки 187 миллионов рублей победила компания ООО «Сениор Групп Малаховка», специализирующаяся на социальном обслуживании людей преклонного возраста.

«На аукционе реализован комплекс зданий площадью более 3,5 тысяч квадратных метров в Бескудниковском районе по адресу: улица Селигерская, 7 и улица Селигерская, 7, строение 2. Объект находится на территории парка имени Святослава Федорова, в пяти минутах от метро «Селигерская», — говорится в сообщении.

У объекта свободная планировка, несколько входов, прямые коммуникации. Территория огорожена, есть парковка.

«При выборе объекта главным фактором была его пригодность под центр социального обслуживания: внутренняя инфраструктура комплекса зданий и физическое состояние актива. Вскоре бывшая АТС будет перестроена под современный гериатрический центр, соответствующий международным стандартам», – рассказал представитель организации, победившей в аукционе.

Компания управляет семи подобными центрами по всей России и предоставляет такие услуги, как уход на дому, проживание пожилых людей в центрах долговременного ухода и реабилитации.