РИАМО – 21 июн. Фирму «Лидер» включили в реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением от выполнения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные ГБУЗ Московской области «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», в отношении ООО «Лидер» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «Лидер» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку канцелярских товаров», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Лидер» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Лидер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – заключается в материале.