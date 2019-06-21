РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 июн. В подмосковных Люберцах с 24 июня увеличат количество автобусов на маршруте №31П, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Новую схему движения общественного транспорта в микрорайоне Самолет обсудили в Люберцах. Члены рабочей группы также обратили внимание на необходимость ввести регулируемые тарифы на ряде маршрутов.

«После открытия новой станции метро «Некрасовка» министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области было принято решение с 24 июня увеличить количество автобусов до пяти на маршруте №31П. Ранее на нем курсировали три автобуса. Это позволит сократить время ожидания машин, особенно в часы пик», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в настоящий момент прорабатывается вопрос увеличения времени работы данного маршрута.

«Кроме того, совместно с Минтрансом Московской области прорабатывается вопрос о переводе маршрута №1225К перевозчика «Ранд Транс» на регулируемый тариф. Министерством поставлена задача провести эту работу до ноября 2019 года», – заключил Ружицкий.