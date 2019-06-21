РИАМО - 21 июн. Контракты на рекультивацию пяти полигонов твердых коммунальных отходов должны заключить в июне-июле, финансирование работ предполагается из федерального и регионального бюджетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На территории Московской области с 2013 года закрыты 24 полигона ТКО. Их общая площадь - 274,6 гектара, объем накопленных отходов – 47,5 миллиардов тонн. В 2018 году были разработаны и утверждены пять проектов рекультивации полигонов ТКО: «Аннино», «Долгопрудный», «Дубна Левобережная», «Кулаковский», «Царево». Указанные мероприятия включены в федеральный проект «Чистая страна», финансирование работ предполагается из федерального и регионального бюджетов.

«В настоящее время администрациями муниципальных образований осуществлена подготовка конкурсной документации в целях проведения процедур по выбору подрядных организаций. Плановый срок заключения контрактов на рекультивацию полигонов ТКО в 2019 году – июнь-июль 2019 года», — говорится в сообщении.

Администрация подмосковного Долгопрудного уже заключила муниципальный контракт по рекультивации закрытого полигона ТКО «Долгопрудный», работы выполнит АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1). Рекультивация должна завершиться 31 декабря 2020 года.

Комитетом по конкурентной политике региона уже проведены закупки на оказание услуг по рекультивации полигона в Рузском округе, сейчас он находится на этапе заключения контракта.

«Благодаря слаженной совместной работе министерства экологии и природопользования Московской области и комитета по конкурентной политике Московской области удалось качественно и быстро обеспечить выполнение всех предусмотренных законодательством процедур», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

Полигон «Аннино» в Рузском городском округе был закрыт в 2016 году.

На обоих полигонах планируется создание пассивной системы дегазации, устройство дренажной системы для сбора фильтрата, формирование тела полигона, создание защитного экрана полигона, нанесение плодородных слоев. Плановый срок начала работ по рекультивации вышеуказанных полигонов ТКО – июль 2019 года.