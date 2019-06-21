РИАМО - 21 июн. Основными площадками празднования выпускного в Москве традиционно стали Парк культуры и отдыха имени Горького и Государственный Кремлевский дворец, окончание школы на этих площадках отметили около 24,5 тысяч человек, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Всего в стране свыше 652 тысяч выпускников приняли участие в праздничных вечерах. Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тысячах учебных заведений во всех регионах России.

«К охране общественного порядка и безопасности на выпускных вечерах привлечены более 38 тысяч сотрудников полиции. Для обеспечения правопорядка также задействованы военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований правоохранительной направленности и частные охранные организации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступлений и нарушений общественного порядка не допущено.