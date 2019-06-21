РИАМО – 21 июн. Жителям Московской области, отправляющимся в отпуск, порекомендовали перед отъездом проверять наличие задолженности по исполнительным производствам, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов Подмосковья.

«В сезон летних отпусков ежедневно в управление обращаются граждане с вопросом о наличии ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации. Для быстроты и удобства проверки существуют электронные сервисы ФССП России», – говорится в сообщении.

Чтобы проверить задолженности, необходимо зайти на официальный сайт УФССП России по Московской области и выбрать раздел «Банк данных исполнительных производств», затем в подразделе «Поиск» ввести фамилию и имя.

Обнаружив себя в банке данных исполнительных производств, нужно обратиться в подразделение судебных приставов по месту возбуждения исполнительного производства. Там можно получить информацию о мерах принудительного исполнения, в том числе о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

Также на интернет-сайте можно распечатать квитанцию для оплаты задолженности или оплатить долг, используя онлайн-сервисы оплаты.