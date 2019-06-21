РИАМО - 21 июн. Одиннадцатый класс окончили 1360 школьников подмосковных Мытищ, 137 из них получили медали за успехи в учебе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Шестеро выпускников набрали 100 баллов по русскому языку, четверо – по физике и еще трое – по литературе. 20 июня во всех школах городского округа прошли выпускные вечера.

«Уважаемые выпускники, педагоги, родители! От всей души поздравляю вас всех с этим праздником! На территории городского округа Мытищи расположен целый ряд высших и средних специальных учебных заведений. У вас есть возможность продолжать обучение по месту жительства, а в будущем – работать на мытищинских предприятиях, в организациях и учреждениях», - сказал глава Мытищ Виктор Азаров, обращаясь к выпускникам.

Он добавил, что выпускников будут искренне рады видеть среди молодых специалистов.

Азаров отметил, что работа по созданию достойной образовательной среды продолжается. Идут реконструкция старых и строительство новых школ. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию школу на 1,1 тысячи мест в микрорайоне №25, в 2021-м – пристройку к школе №6. Новые школы должны появиться в деревнях Болтино и Сухарево.