РИАМО – 21 июн. Новый оптово-распределительный центр в поселке городского типа Селятино обеспечит работой порядка 1,5 тысяч жителей Наро-Фоминского округа, сообщил РИАМО в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Глава Минсельхозпрода накануне посетил стройплощадку ОРЦ в поселке Селятино.

«На территории Подмосковья осуществляется реализация проекта экспортно-ориентированного Агрологистического индустриального хаба. Уже работает первая очередь проекта - мультитемпературный складской комплекс на 40 тысяч тонн единовременного хранения охлажденной и замороженной сельхозпродукции и контейнерная площадка. Здесь трудится более 500 человек. Инвестиции составили 2,2 миллиарда рублей», – сказал Разин.

Кроме того, в осмотре первой очереди объекта и стройплощадки второй очереди приняла участие заместитель министра министерства сельского хозяйства России Оксана Лут.

«Осмотрели строительные работы второй очереди, рассчитанной для одновременного приема и отправки шести маршрутных поездов в сутки и объемом хранения до 10 тысяч TEU. Также познакомились с действующей зоной таможенного контроля и работой таможенного поста с лабораторными помещениями», – дополнил Разин.

Он также рассказал, что участники встречи пообщались со специалистами по технологии контроля и электронного документооборота на ОРЦ.

«Вторая очередь ОРЦ «Селятино» будет введена в эксплуатацию в следующем году, инвестиции составят 7,7 миллиарда рублей. Будет создано более 1 тысячи новых рабочих мест», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

В финале мероприятия состоялось совещание по итогам визита с презентацией проекта развития экспортно-ориентировочного Агрохаба «Селятино» на базе ОРЦ в поселке Селятино.