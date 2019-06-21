РИАМО - 21 июн. Автомобилистов, велосипедистов и мотоциклистов призвали не садиться за руль, если из-за жары станет плохо, также рекомендуется взять с собой бутылку воды, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

В пятницу в Москве установилась сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. Рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

«В этот знойный пятничный день мы: напоминаем, что час пик сегодня ранний, и на вылетных плотно часов до 20; просим: если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль машины/мото/велика», — говорится в сообщении.

Водителям также посоветовали брать с собой бутылку воды.

Из-за жары на станциях метро и Московского центрального кольца начали раздавать воду.