РИАМО - 21 июн. Инвестор планирует открыть детский сад или школу по льготной программе «Объект образования за рубль» в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

В столице состоялись городские торги на право аренды здания в Зеленограде на улице Каштановая аллея, дом 2А по программе «Объект образования за рубль». Частные образовательные организации, заключившие на 49 лет договор аренды и выполнившие условия городской программы, переходят на льготную ставку аренды 1 рубль за 1 квадратных метр в год.

«По итогам торгов двухэтажное кирпичное нежилое здание общей площадью 3060 квадратных метров передано в аренду АНО «Школа «Согласие». Чтобы открыть в нем детский сад или школу и перейти на льготную ставку аренды, инвестору необходимо реализовать требования департамента образования, выполнив в первые 2 года нормативы по объему предоставления образовательных услуг. Во-вторых, не менее 80% детей в детском саду и 50% в школе должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве», – заявил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Двухэтажное кирпичное нежилое здание расположено в районе Савелки. Размер годовой арендной платы за объект по итогам аукциона составил 20,3 миллиона рублей.