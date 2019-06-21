РИАМО - 21 июн. Лесной пожар произошел в подмосковных Луховицах, его ликвидация находится под контролем комитета лесного хозяйства Московской области, угрозы населенным пунктам нет, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С территории Рязанской области 19 июня лесной пожар перешел на земли лесного фонда Белоомутского участкового лесничества Луховицкого филиала «Мособллеса».

«По оперативной информации, по состоянию на 21 июня площадь пожара составляет примерно 80 гектаров. Пожар расположен в труднодоступном болотистом месте, где использование тяжелой инженерной техники затруднено», – отмечается в сообщении.

Вертолеты Ми-8 20 июня произвели 64 сброса воды общим объемом 192 тонны, самолетами ИЛ-76 произведены четыре сброса воды объемом 160 тонн. Также комитетом лесного хозяйства Московской области созданы противопожарные разрывы протяженностью 2 километра.

Сейчас Ми-8 продолжают тушить пожар. Задействованы 30 единиц лесопожарной техники, 68 человек личного состава Главного управления МЧС России по Московской области, министерства обороны России, комитета лесного хозяйства Московской области и других ведомств.

«В связи со сложной пожароопасной обстановкой представителями комитета лесного хозяйства Московской области и Главного управления МЧС России по Московской области совместно с другими ведомствами проводится авиационная разведка по определению возможных мест создания заградительных опорных полос с целью дальнейшего тушения путем проведения работ по пуску встречного пала», – разъяснил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Ситуация находится под контролем комитета лесного хозяйства Подмосковья и Главного управления МЧС России по Московской области. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.