РИАМО - 21 июн. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект реконструкции первой взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На аэродроме комплекса действуют две параллельные взлетно-посадочные полосы – ВПП-1 и ВПП-2. Проектом, получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России, запланировано несколько этапов реконструкции ВПП-1, которая была построена в 1953 году», – отмечается в сообщении.

Каждый этап включает решения по отдельному отрезку полосы, что позволит проводить работы без перерыва летной эксплуатации аэродрома. Так, будут реконструированы четыре рулежные дорожки и построены две новые скоростные, которые соединят ВПП-1 с сектором «Шереметьево-1».

Также специалисты проведут реконструкцию и переустройство инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в зону работ, оснащение ВПП-1 системой раннего оповещения об образовании гололеда, а также иные другие мероприятия.

В ходе закрытия полосы на реконструкцию взлетно-посадочные операции на аэродроме будут выполняться на уже действующей ВПП-2 и новой ВПП-3, которую к этому времени планируется ввести в эксплуатацию.

«Шереметьево» – международный аэропорт федерального значения, один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области.