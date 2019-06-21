РИАМО - 21 июн. В министерстве потребительского рынка и услуг Московской области состоялось совещание с органами местного самоуправления по вопросам предоставления мест размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «хлеб и хлебобулочные изделия», говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В рамках мероприятия представителями муниципальных образований озвучили возможные меры поддержки подмосковных производителей хлебной продукции и варианты льготного предоставления мест под размещение специализированных НТО», – отмечается в сообщении.

Предложения будут направлены в управление ФАС по Московской области для рассмотрения.

«При наличии принципиального согласования со стороны уполномоченного органа в муниципальные нормативные правовые акты будут внесены необходимые изменения, а соответствующая информация будет доведена до производителей», – подчеркнул министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.