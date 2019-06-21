РИАМО - 21 июн. На севере Москвы на территории парка «Дружбы» начали устройство детских площадок, работы идут в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории площадью более 40 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

«На территории парка предусмотрено устройство пяти детских площадок. На данный момент на четырех площадках выполнена песчаная подготовка. На одной из них уже полностью готово основание, в ближайшее время приступят к установке игрового оборудования. На других трех – ведется подготовка основания», – отмечается в сообщении.

Еще одна площадка появится на территории, которая вошла в состав парка с восточной стороны до улицы Лавочкина. К ее устройству планируют приступить в ближайшее время. В дальнейшем все детские площадки будут покрыты прорезиненным травмобезопасным покрытием, которое будет защищать детей от ссадин и ушибов.

Детские площадки будут распределены по всей территории парка «Дружбы». Для этого здесь проведут реконструкцию одной существующей детской площадки, а четыре создадут заново. Общая площадь всех игровых комплексов составит более 3,2 тысячи «квадратов». На всех детских площадках установят разнообразное игровое и развивающее оборудование.

По окончании работ в городе появится еще одна благоустроенная территория для семейного отдыха, прогулок с детьми и разнообразными возможностями для активных занятий спортом. В благоустроенном парке будут созданы все условия для полезного и приятного досуга для всех групп населения. Завершить работы планируется в этом году.