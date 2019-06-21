РИАМО - 21 июн. Администрация подмосковного Долгопрудного заключила муниципальный контракт по рекультивации закрытого полигона ТКО «Долгопрудный», работы выполнит АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1), проект рекультивации ранее прошел государственную экологическую экспертизу, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Полигон «Долгопрудный» был закрыт в 2013 году. За время работы на полигоне было накоплено более двух миллионов тонн отходов, его площадь составила 13,8 гектара. По условиям контракта, рекультивация должна завершиться 31 декабря 2020 года.

«Согласно проекту рекультивации, принимая во внимание сложный микробиологический пейзаж мусорного конгломерата полигона, рекультивация будет проходить в два этапа. Вначале тело полигона будет выровнено с использованием инертных грунтов, накрыто георешеткой и противофильтрационным экраном и оборудовано системой газоудаления – для этого в теле полигона пробурят 24 скважины», – отмечается в сообщении.

Затем на «Долгопрудном» смонтируют дренажную систему для сбора фильтрата. На биологическом этапе рекультивации рабочие сформируют слой плодородного грунта и засеют тело полигона газонной травой.

Рекультивация «Долгопрудного» улучшит условия жизни более 1 миллиона человек, проживающих в Долгопрудном и его окрестностях.