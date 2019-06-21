РИАМО – 21 июн. Компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания, сообщает Федеральное агентство новостей.

Потенциально опасными являются 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем. Впервые они были выпущены в середине 2015 года.

«Как установили эксперты компании, у ряда моделей раннего поколения 15-дюймовых MacBook Pro батарея перегревается, что может привести к воспламенению», – отмечается в сообщении.

На официальном сайте компании можно проверить, попадет ли ноутбук в число отзывных по серийному номеру. В Apple пообещали бесплатно заменить батарею.