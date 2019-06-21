РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В микрорайоне Климовск Подольска почтили память павших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к четырем памятникам, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие заместитель начальника территориального управления в микрорайоне Климовск Роман Ермаков, депутаты совета депутатов городского округа Подольск, ветераны, представители общественности, предприятий, учреждений образования, культуры, спорта и молодежи, жители микрорайона.

«Сегодня, 21 июня, в преддверии Дня памяти и скорби, в Климовске почтили память павших в Великой Отечественной войне, возложив венки и цветы к памятнику-монументу «Неизвестному солдату», памятнику-монументу «Скорбящая мать», памятнику Подольским курсантам и памятному камню в честь 273 стрелковой дивизии», – говорится в сообщении.