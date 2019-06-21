РИАМО - 21 июн. Басманный суд Москвы получил материалы от следственных органов на арест главы Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Ранее Главным следственным управлением Следственного комитета России Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Преступление относится к 2015 году, когда Жирков был главой Балашихи.

«В Басманный суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова», - сказал собеседник агентства.

По месту жительства и работы Жиркова провели обыски.

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