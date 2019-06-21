РИАМО - 21 июн. Жара в Московском регионе пойдет на спад 23 июня, ожидается кратковременный дождь, а 25 июня прогнозируется не выше 23 градусов тепла, сообщил РИАМО в пятницу представитель Гидрометцентра России.

«В воскресенье ожидается плюс 25-27, в понедельник 24-25, а во вторник спадет жара, и температура понизится до плюс 18-23 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ночь на 23 июня ожидается кратковременный дождь, а 24 и 25 июня - погода сухая.