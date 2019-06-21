РИАМО - 21 июн. Крупный пожар на площади 250 квадратных метров потушили на проспекте Вернадского на западе столицы, для ликвидации возгорания привлекли вертолет, говорится в сообщении пресс-службы московского главка МЧС РФ.

Возгорание строительного мусора произошло по адресу: проспект Вернадского, владение 10А.

«В 11:56 пожар локализовали на площади 250 квадратных метров. В 12:29 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», – отмечается в сообщении.

На месте ЧП работали 10 единиц техники и 40 человек. Дополнительно задействовали 12 поливомоечных автомобилей.

Кроме того, для тушения пожара использовали вертолет Московского авиационного центра. Было осуществлено девять сбросов воды.

Видео крупного пожара на проспекте Вернадского в Москве>>