РИАМО - 21 июн. Крупный пожар на площади 250 квадратных метров потушили на проспекте Вернадского на западе столицы, для ликвидации возгорания привлекли вертолет, говорится в сообщении пресс-службы московского главка МЧС РФ.
Возгорание строительного мусора произошло по адресу: проспект Вернадского, владение 10А.
«В 11:56 пожар локализовали на площади 250 квадратных метров. В 12:29 пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», – отмечается в сообщении.
На месте ЧП работали 10 единиц техники и 40 человек. Дополнительно задействовали 12 поливомоечных автомобилей.
Кроме того, для тушения пожара использовали вертолет Московского авиационного центра. Было осуществлено девять сбросов воды.
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