РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 июн. Пешие маршруты соединят микрорайон «Самолет» подмосковных Люберец и станцию метро «Некрасовка» в Москве, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Транспортную и пешую доступность микрорайона «Самолет» в Люберцах обсудили на совещании с рабочей группой в администрации муниципалитета.

«В администрацию Люберец через официальный портал правительства Московской области «Добродел» и Единую централизованную систему управления регионом ежемесячно поступает 5-10 обращений жителей микрорайона «Самолет» по вопросу необходимости строительства пешеходного тротуара до открывшегося метро «Некрасовка», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в настоящее время столичными властями запланированы работы по строительству улицы Лавриненко с обустройством разворотной площадки, которая будет находиться в непосредственной близости от улицы Барыкина.

«Оттуда будет ходить общественный транспорт до метро «Некрасовка». Планируемый срок окончания работ – конец 2019 года», – добавил Ружицкий.

По его словам, сейчас совместно с Москвой прорабатывается вопрос строительства временного пешеходного тротуара от разворотной площадки на улице Лавриненко до улицы Барыкина.

«Параллельно с этим будет проводиться реконструкция Зенинского шоссе. Она подразумевает и строительство тротуаров, что позволит соединить «Самолет» с Северо-Восточной хордой. Это будет еще один пеший маршрут, чуть более длинный», – дополнил Ружицкий.

Он добавил, что министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поставило задачу подрядчику ускорить работы и завершить их в декабре 2019 года.