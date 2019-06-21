РИАМО – 21 июн. Инспекторы эконадзора вынесли три постановления о назначении административного наказания в отношении ООО «Самори Неруд», которое ведет разведку и добычу полезных ископаемых вблизи деревни Долматово городского округа Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

О нарушениях компанией природоохранного законодательства в Минэкологии сообщили работники Домодедовской городской прокуратуры и ФБУ «Территориальный фонд экологической информации по ЦФО».

«В ходе проверки, проведенной городской прокуратурой, выяснилось, что компания ведет добычу в пределах горного отвода, однако, в нарушение Водного кодекса, размещает размываемые грунты в пределах водоохранной зоны реки Злодейки, что могло привести к ее загрязнению», – говорится в сообщении.

Помимо этого, установлено, что предприятие не подало в установленный срок обязательную информацию о результатах геологоразведочных работ на участке недр «Калачево».

«За эти нарушения общество и его генеральный директор оштрафованы на общую сумму 560 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле надзорных органов», – заключается в материале.