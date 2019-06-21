РИАМО – 21 июн. Раздача воды началась в пятницу днем на 12 станциях Московского центрального кольца (МЦК) и на всех наземных станциях метрополитена в связи с аномально жаркой погодой, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«В городе жарко. Уже раздаем питьевую воду на всех наземных станциях мосметро и на станциях МЦК: «Балтийская», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Автозаводская», «Локомотив», «Лихоборы», «Дубровка», «Окружная», «Андроновка», «Стрешнево», «Панфиловская» и «Зорге», – говорится в сообщении.

По стандартам, метрополитен должен раздавать воду, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится на этом уровне в течение полутора часов.

Днем в пятницу в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. Рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.