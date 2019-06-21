РИАМО – 21 июн. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для ремонта павильона №48 «Овцеводство» на территории ВДНХ в столице, говорится в сообщении пресс-службы комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

«Проектом предусматривается устройство выставочно-экспозиционных помещений в павильоне. В составе здания будут организованы зоны для посетителей, такие как вестибюль, гардероб и санузлы, а также семь выставочных залов и административно-бытовая зона для персонала, численность которого составит 20 человек», – говорится в сообщении.

В рамках ремонта обновятся фасады: цоколь и наружные стены оштукатурят, покроют шпатлевкой и окрасят, также восстановят декоративные элементы по всему зданию. Установят новые двери с остеклением и доводчиками, окна из деревянного профиля с двухкамерными стеклопакетами, повторяющими геометрию и рисунок существующих.

Для того, чтобы избежать перегрева помещения, предусмотрено использование светопоглощающей тонированной пленки на окнах. Внутри павильона произведут локальный ремонт, в том числе потолков во всем здании, полов и стен.

В рамках обеспечения безопасности при входах предусмотрены посты охраны с арочными металлодетекторами. В состав технических средств безопасности войдут системы охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, экстренной связи оповещения и управления эвакуацией.

Павильон будет оснащен оборудованием, мебелью и инвентарем в соответствии с утвержденным перечнем, а на территории вокруг восстановят газон.