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|Температура
|+29˚C … +31˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
|Температура
|+28˚C … +30˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|З 9 м/с
|Температура
|+26˚C … +28˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|751 мм рт. ст.
|Ветер
|С 6 м/с
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