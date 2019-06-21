РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. Из бюджета городского округа Люберцы в 2018 году потратили свыше 5,2 миллиарда рублей, сообщил в пятницу начальник финансового управления администрации города Андроник Пак.

В пятницу в администрации прошли публичные слушания по проекту исполнения бюджета Люберец в 2018 году.

«В 2018 году из бюджета Люберец выделили свыше 5,2 миллиарда рублей на реализацию муниципальной программы «Образование городского округа Люберцы», – сказал Пак.

По его словам, из них 4,7 миллиарда рублей направили на финансовое обеспечение 95 муниципальных и семи частных образовательных организаций. На строительство двух пристроек к школам выделили 6,2 миллиона рублей. На организацию питания потратили 117 миллионов рублей.

«В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы» на создание условий для инвалидов и других маломобильных групп населения день рождения образования культуры и спорта выделили 16,8 миллиона рублей», – отметил Пак.

Он подчеркнул, что еще 1,6 миллиона рублей выделили на адаптацию подъездов многоквартирных домов для инвалидов.

На реализацию муниципальной программы «Спорт» выделили 327,5 миллиона рублей. На оздоровительную компанию детей потратили 34,8 миллиона рублей.