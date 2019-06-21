РИАМО - 21 июн. Главным следственным управлением Следственного комитета России главе Пушкинского муниципального района Московской области Евгению Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте СК РФ.

«Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой города Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство», — говорится в сообщении.

По месту жительства и работы Жиркова, а также в жилищах лиц из его ближайшего окружения и офисных помещениях проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Жиркова задержали. Следствие ходатайствует перед судом об избрании Жиркову меры пресечения в виде заключения под стражу.