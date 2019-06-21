РИАМО - 21 июн. Пожарный вертолет направили на борьбу с пожаром на проспекте Вернадского, где произошло возгорание строительного мусора на площади 250 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Возгорание произошло по адресу: проспект Вернадского, владение 10А. В 11:56 пожар локализовали на площади 250 квадратных метров.

«На месте работают 10 единиц техники и 40 человек личного состава. Дополнительно задействованы шесть поливомоечных автомобилей. Для тушения пожара направлен вертолет Московского авиационного центра», – отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.

В свою очередь представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) рассказал РИАМО, что в ликвидации возгорания на проспекте Вернадского принимает участие экипаж пожарного вертолета Ка 32А.

«Вертолет оборудован водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать на очаг пожара до 5 тонн воды сразу. Экипаж второго пожарного вертолета Московского авиационного центра уже вылетел для помощи в борьбе с огнем», – резюмировал собеседник агентства.

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