РИАМО - 21 июн. Партию аквариумных рыбок задержали в аэропорту «Шереметьево» из-за выявленных нарушений в ветеринарных документах, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В аэропорту «Шереметьево» на пограничном контрольном ветеринарном пункте ООО «Москва – Карго» приостановлено оформление партии аквариумных рыбок, в количестве 250 голов, направлявшихся в город Алматы в сопровождении ветеринарного сертификата», – отмечается в сообщении.

При проведении ветеринарного контроля установлено, что производитель, указанный в сертификате, отсутствует в реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и хранение подконтрольных товаров, ввозимых на Таможенную территорию ЕАЭС.

Погрузка подконтрольного товара на борт воздушного судна запрещена.