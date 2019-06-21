РИАМО - 21 июн. В Подмосковье уже 421 выпускник получил 100 баллов по ЕГЭ, среди них 25 человек являются обладателями наивысшего балла сразу по двум предметам, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.
По ее словам, больше всего «двухсотбалльников» в Балашихе и Химках.
«Поздравляю ребят с таким высоким результатом. Прекрасно, что наши выпускники становятся высокобалльниками по единому госэкзамену. Это говорит о высоком уровне подготовки и компетенции областных учителей, а также о настоящем упорстве самих ребят. У нас продолжаются резервные дни сдачи экзаменов, впереди еще апелляции. Окончательно картина по результатам прояснится в июле, ждем прибавления в рядах стобалльников», – сказала Забралова.
В Подмосковье каждому учителю, выпускники которого получили 100-балльный результат ЕГЭ, выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей.
Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку?
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Ответьте на вопросы из ЕГЭ по русскому языку и проверьте свою грамотность.
Отношения между начальником и его подчиненным постепенно приобрели более ДОВЕРЧИВЫЙ характер.
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Проблема была что ни на есть ЖИТЕЙСКАЯ, немудреная, но хлопотная.
Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку? (5/14)
В каких группах слов пропущена одна и та же буква?
1) Бе…крайний, ни…вергать, чере…чур;
2) Пр…одолевать, пр…даточный, меж…нститутский;
3) Об…скать, под…грать, без…нициативный;
4) Вз…браться, пр…махнуться, п…ложиться
Запятая (1) разделяет предложения «рядом с тобой всегда люди» и «и, даже если тебе очень одиноко». Запятые (2) и (3) показывают границы придаточной части «даже если тебе очень одиноко». Запятая (4) отделяет придаточную часть «что кто-то сможет выслушать тебя».
Филолог
ЕГЭ по русскому языку вам вполне по силам. Или у вас природная грамотность, или вы знаете язык на профессиональном уровне.
Необходимый для получения школьного аттестата минимум вы могли бы сдать. Однако этого не хватит для поступления в хороший вуз, поэтому репетитор вам точно не помешает. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Хорошо, если вам не предстоит сдавать ЕГЭ в этом году – вы забыли все, что изучали в школе. Возможно, это из-за привычки сокращать слова и общаться в мессенджерах стикерами и гифками. Даже если вы фанат соцсетей, стоит повторить правила грамматики, чтобы избежать ошибок в рабочей переписке.
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