РИАМО - 21 июн. В Подмосковье уже 421 выпускник получил 100 баллов по ЕГЭ, среди них 25 человек являются обладателями наивысшего балла сразу по двум предметам, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По ее словам, больше всего «двухсотбалльников» в Балашихе и Химках.

«Поздравляю ребят с таким высоким результатом. Прекрасно, что наши выпускники становятся высокобалльниками по единому госэкзамену. Это говорит о высоком уровне подготовки и компетенции областных учителей, а также о настоящем упорстве самих ребят. У нас продолжаются резервные дни сдачи экзаменов, впереди еще апелляции. Окончательно картина по результатам прояснится в июле, ждем прибавления в рядах стобалльников», – сказала Забралова.

В Подмосковье каждому учителю, выпускники которого получили 100-балльный результат ЕГЭ, выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей.