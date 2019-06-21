РИАМО - 21 июн. Школу и детский сад в ЖК «Новокосино-2» в подмосковном Реутове введут в эксплуатацию в 2022 году, сейчас ведется работа по снятию ограничений, вызванных процедурой банкротства застройщика, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

Он отметил, что наиболее количество обращений жителей в соцсетях и на личных приемах связаны с этим ЖК и социальной инфраструктурой в этом микрорайоне.

«В связи с неисполнением застройщиком обязательств инвестконтрактов по строительству школы на 1,1 тысячи мест, детского сада на 250 мест и другой социальной инфраструктуры вместе с правительством Московской области разработали дорожные карты строительства этих социальных объектов», – написал Каторов в своем аккаунте в Instagram.

Он добавил, что сейчас ведется работа по снятию ограничений, вызванных процедурой банкротства застройщика, и формированию земельных участков для начала работ по проектированию.

«В соответствии с разработанными дорожными картами введем школу и детский сад в 2022 году», – подчеркнул Каторов.

Подмосковная полиция продолжает предварительное расследование уголовного дела по факту вывода средств дольщиков из строительства ЖК «Новокосино-2» в Реутове. Сумма ущерба, причиненного участникам долевого строительства, превысила 4,5 миллиарда рублей.