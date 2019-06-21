РИАМО - 21 июн. С начала года услугами «Портала потребителя» АО «Мособлэнерго» воспользовались 53,1 тысяча посетителей, что на 11,5 тысяч больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Популярность электронного сервиса ежегодно растет за счет удобной системы онлайн-коммуникации, созданной компанией с целью упрощения процесса оформления документов на технологическое присоединение к электросетям региона.

«Портал потребителя» «Мособлэнерго» – удобная площадка для онлайн подачи заявки на подключение к сетям. Возможности портала из года в год усовершенствуются. Для удобства заявителей работает сервис электронной подписи документов, онлайн оплаты услуг, подписание договоров возможно при помощи обычной СМС», – отмечается в сообщении.

На портале можно ознакомиться с нормативно-правовыми документами по вопросам технологического присоединения, получить онлайн консультацию специалиста, записаться на личную встречу с руководством компании.

Несмотря на широкую сеть клиентских офисов «Мособлэнерго», количество заявок на техприсоединение, поданных в электронном виде через «Портал потребителя», ежегодно растет. В этом году 96% заявок оформляется в режиме онлайн. Удобная навигация портала позволяет в интуитивном режиме подать все необходимые документы.

«Портал потребителя» начал работу в 2014 году. Он предоставляет клиентам компании возможность подать заявку на технологическое присоединение в режиме онлайн. Благодаря возможности удаленного подписания документов, заявитель может пройти полный цикл оформления документов без посещения офисов компании.